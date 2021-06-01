 

Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС разработать механизм для передачи вакцин от коронавируса

01.06.2021, 1:16, Новости дня
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“Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах ЕС, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса”, – говорится в заявлении, подписанном премьер-министрами трех стран.

Авторы заявления напомнили ЕС, что подобный механизм уже был применен к балканским странам.

17 мая 2021 года Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием “Ассоциированное трио” для совместной евроинтеграции и будущего вступления в ЕС. Евросоюз поддержал этот формат.

Контекст:

В начале января гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны с высоким и средним доходом купили большую часть вакцин от коронавируса и заключают дополнительные двухсторонние сделки, что потенциально увеличивает цену для всех. В Евросоюзе заявили, что готовятся создать механизм, который предоставит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с менее обеспеченными странами наряду с программой COVAX.

Поставок излишков европейских вакцин против коронавируса ожидала и Украина. Однако 16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они откладываются из-за внутренних проблем ЕС с поставками в свои страны. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте заявляла, что ЕС пока не может делиться вакцинами с бедными странами.

21 мая фон дер Ляйен пообещала, что до конца 2021 года Евросоюз передаст не менее 100 млн доз вакцин от COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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