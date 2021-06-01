 

Германия планирует за лето вакцинировать от коронавируса всех подростков

01.06.2021, 1:16, Новости дня
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Он отметил, что в Германии уже доступна вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. 31 мая эту вакцину одобрила Еврокомиссия для использования на подростках в странах Евросоюза.

“Помимо молодых людей, мы также хотим сделать так, чтобы все дети и подростки, которые хотели бы пройти вакцинацию – после индивидуального решения их родителей – получили хотя бы первую прививку до конца августа”, – добавил он.

Wir wollen neben jungen Erwachsenen auch allen Kindern und Jugendlichen, die sich – nach individueller Entscheidung mit ihren Eltern – impfen lassen möchten, bis Ende August mindestens die erste Impfung ermöglichen. (2/2)

— Jens Spahn (@jensspahn) May 31, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Германии за время эпидемии подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, 88,5 тыс. человек умерло, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 30 мая в Германии полностью вакцинировались 14,6 млн человек (17,6% от общей численности населения), сообщает специализированный портал вакцинации в Германии. Хотя бы одну дозу прививки получили 35,8 млн человек (43%). В среднем в стране вакцинируют по 663 тыс. человек в день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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