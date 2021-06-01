Десятки обысков и 60 экипажей. Полиция провела масштабную спецоперацию по разоблачению преступной группы на Закарпатье

Во Львове и Мукачево полицейские провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей.

По подозрению в тяжких и особо тяжких преступлениях задержаны семь человек. Все фигуранты – жители Закарпатья в возрасте от 25-ти до 46-ти лет, “спортивного телосложения, обладают навыками боевых искусств”, отметили в полиции.

Правоохранители проверяют их причастность к похищению рэпера из Мукачево в сентябре 2020 года, а также ряду вооруженных столкновений.

В результате обысков изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, два помповых ружья, 10 пистолетов системы ПМ, пять пистолетов Форт-17, пять пистолетов ТТ, шесть гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы. Кроме того, у подозреваемых обнаружили 100 единиц холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежду и бронежилеты.

Фото: npu.gov.ua

Дома у задержанных нашли драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, ювелирные изделия и валюту. У них изъяли шесть автомобилей, в том числе премиум-класса.

Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей: создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Санкции статей предполагают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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