В Николаеве региональный статус русского языка оспорили в суде

Прокуратура обратилась в Николаевский окружной административный суд с требованием признать недействительным решения Николаевского горсовета от 21 августа 2012 года, которым российскому языку предоставили статус регионального в Николаеве.

В прокуратуре подчеркнули, что горсовет с февраля пытается признать указ о статусе российского языка утратившим силу. Однако заседания горсовета неоднократно переносились, а на заседании 20 мая такое решение так и не приняли. Поэтому прокуратура решила обратиться в суд.

По словам Кременя, депутаты Николаевского горсовета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” – то есть полтора года назад.

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Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране.

В период действия закона статус регионального русский язык получил, по данным “Обозревателя”, в девяти областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание “Херсонские вести”, в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет. Горсовет Николаева 20 мая 2021 года рассматривал этот вопрос, но не смог отменить свое решение.

В других городах и регионах, в частности в Одесской области, Запорожье, Запорожской области, Николаевской области старые решения местных советов отменяли суды.

По состоянию на конец мая решения местных советов относительно русского языка еще не отменили в отдельных населенных пунктах четырех областей – Днепропетровской, Луганской областей, Николаевской и Одесской. В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам.

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