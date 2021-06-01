Россиянам намерены выдавать налоговый вычет на ипотеку

Такую инициативу выдвинула риэлторская сеть “Этажи” вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Предложение поддержали представители строительной отрасли.

Предполагается, что налоговый вычет будет идти банкам как первоначальный взнос на ипотеку. Авторы инициативы считают, что нововведение повысит доступность жилья.

Сейчас имущественный вычет при

покупке жилья может получить любой гражданин с учетом лимита в два миллиона рублей. Вернуть можно 13% от указанной суммы.

Правом на получение денег можно воспользоваться только раз в жизни. На ежегодную сумму выплат влияют доходы гражданина.

Напомним, недавно власти ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям. Ранее выдавать такие займы могли не только банки, но и другие

финансовые организации. Теперь же претендовать на включение в этот перечень могут лишь компании с

опытом на рынке.

Как писали “Дни.ру”, эксперты Центробанка уверены, что масштабное стимулирование ипотеки при определенных условиях может привести к возникновению “пузыря” на рынке недвижимости. Избежать негативного сценария можно лишь, если доходы россиян по темпу роста обгонят цены на недвижимость.