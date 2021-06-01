 

Политолог: Около ста депутатов Госдумы от «ЕР» не пойдут на выборы в сентябре

01.06.2021, 0:32, Новости дня
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«Институт предварительного голосования рассматривается в обществе как социальный лифт. Об этом говорит, в частности, количество людей, принявших в нем участие», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Гаман-Голутвина, комментируя первые итоги праймериз «Единой России».

«В этом году руководство партии сделало ставку на обновление за счет привлечения людей, зарекомендовавших себя в общественной жизни. В то же время порядка ста депутатов Госдумы от «Единой России» не приняли участия в процедуре предварительного голосования, заявив тем самым о своем нежелании участвовать в выборах в сентябре», – указала президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина.

Гаман-Голутвина также отметила, что конкурс в голосовании оказался чрезвычайно высоким. «На одно место претендовало от 10 до более чем 30 человек, что свидетельствует о повышенном интересе, об огромном стремлении попробовать свои силы. Если острая конкуренция разворачивается уже сейчас, на этапе праймериз, то в сентябре мы определенно увидим еще более острую борьбу. В такой ситуации невозможно ожидать, что все участники будут довольны результатами выборов», – прогнозирует Гаман-Голутвина.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, проигравший на праймериз в Петербурге, выступил с критикой процедуры. В интервью Закс.ру политик заявил, что не верит, что герой России, космонавт Андрей Борисенко мог проиграть депутату Госдумы Виталию Милонову, но итоги борьбы за Южный одномандатный округ завершились именно так. Сам Вострецов в Западном округе и вовсе занял только четвертое место, а победителем там стал лидер фракции «ЕР» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко.

Недовольство Вострецова результатами предварительного голосования, вызывает удивление, отметила Гаман-Голутвина. «Напомню: космонавт Александр Борисенко, по поводу которого и жалуется Вострецов, раньше не участвовал в политике. Насколько я понимаю, сейчас довольно много людей, которые делают в политике первые шаги. Политическая конкуренция – дело крайне непростое, к этому нужно быть готовым. Кандидатам очень важно проявлять на них свои профессиональные навыки, и при этом соблюдать этические требования общества», – подытожила собеседница.

Отметим, общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании составило 7,5 тысяч человек. Около 12 млн человек приняли участие в праймериз в качестве выборщиков, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Он отметил, что это на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году.



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