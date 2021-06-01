 

Россия решила возобновить авиасообщение с Британией

01.06.2021, 0:32, Новости дня
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Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Великобританией возобновятся с 2 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

Напомним, РФ приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса. 15 апреля РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня.

Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.

С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.



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