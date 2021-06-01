Гениальная поделка на лето: вешаем обои на окна – солнечный свет не проникнет

Все чаще в оформлении интерьера стали использовать жалюзи и рольставни. Занавески всем наскучили, и поэтому хочется попробовать что-то новенькое. Но жалюзи обычно делают на заказ, и на выходе получается недешевое удовольствие. Чтобы не тратить много денег, рукодельницы придумали для таких целей использовать обои. Давайте в этой статье рассмотрим, как это сделать.

Жалюзи своими руками

На первый взгляд идея кажется плохой. Ведь занавески гораздо долговечнее. Но по факту вы сэкономите деньги, используя обои, которые остались от последнего ремонта. К тому же такие жалюзи и рольставни не нужно стирать. Пыль просто убирается влажной тряпкой. А также это хороший вариант для дачного дома, куда не хочется покупать дорогую ткань на занавески.

Инструкция по изготовлению

Жалюзи из обоев сделать нетрудно. Вам понадобятся:

ненужные обои;ножницы;веревка;крючок для вязания;двухсторонний скотч;карандаш;зажим для шнура;клей или малярный скотч;линейка.

Разложите обои на ровной поверхности и сделайте разметку для будущей гармошки. По обеим сторонам расчертите рулон, чтобы гармошка в дальнейшем была ровная и не деформировалась. Аккуратно, следуя получившейся разметке, сложите обои в гармошку.

При помощи шила с краев проткните гармошку насквозь, отступив от края шесть сантиметров.

Крючком для вязания или иглой с толстым ушком проденьте веревку через отверстия.

Веревку закрепите малярным скотчем или клеем, чтобы она не вылетела.

Верхнюю и нижнюю складки для жесткости проклейте при помощи клея или двухстороннего скотча.

Конец веревки проденьте в зажим для фиксации жалюзи.

На верхнюю часть шторы приклейте полоску двухстороннего скотча.

Зафиксируйте жалюзи на окне.

Плюс этой идеи в том, что вы не потратите много денег на изготовления таких штор, а также сможете выбрать любую расцветку, которая понравится.