Не похоронные цветы, а символ семейного счастья: древние поверья и приметы, связанные с каллами

Каждый цветок имеет свое значение. Преподнеся букет тех или иных цветов, даритель передает невербальную информацию о себе и своем отношении к объекту внимания. Ранее цветы каллы не было принято преподносить в подарок. Их активно использовали для украшения мест упокоения. Но действительно ли каллу заслуженно постигла такая участь?

Не все тек плохо

Ранее считали, что каллы – цветы печали. Но внимательные люди заметили, что многие другие цветы также несут на кладбище. Тогда почему не называют траурными орхидеи и гвоздики, пионы и розы?

Специалисты не согласны с определением каллы как скорбного цветка. Но интересно разобраться, почему каллы приносят не горе, а удачу.

Каллы считаются уникальным природным творением. С этими нежными и роскошными, а еще элегантными цветами приятно иметь дело флористам и цветоводам.

Красивым и неприхотливым в росте цветам нужен участок, расположенный в полутени. Полив калл осуществляется часто, эти растения очень любят влагу.

Особенности цветка

Каллы южноафриканского происхождения, родом из Эфиопии. Их предки росли до 1,5 м в высоту. Российское название цветка – белокрыльник, потому что он похож на белоснежные крылья лебедя. Выращиванием каллы садоводы занимаются свыше 2 сотен лет. Сорта этих цветов можно использовать как комнатные и садовые.

Цветок оригинален по строению. В его составе всего один плотный лепесток-покрывало, внутри которого укутана желтая “свеча”. По цвету каллы бывают самыми разными, есть даже черные. Аромат белокрыльника характеризуется ванильными нотками.

Для флористов каллы – находка, когда надо создать праздничный букет для невесты. Или украсить банкетный зал, офис.

Легенды о каллах

В одной из легенд каллу считают перевоплощением прекрасной девушки. Это случилось очень давно. Вождь дикого племени, напавшего на маленькое селение, взял в плен местных жителей. Среди них была юная девушка, чьи большие глаза и белая бархатная кожа покорили сердце завоевателя.

Влюбленному варвару захотелось во что бы то ни стало жениться на этом прекрасном и невинном создании, но в ответ прозвучал отказ.

Тогда перед строптивой красавицей встал выбор – замужество или уничтожение всего селения. Девушка подчинилась воле дикаря.

В день, когда надо было идти под венец, красавица решила прыгнуть в огонь и сгореть. Но боги решили сохранить красоту ее внешности, поэтому обратили девушку в нежный цветок каллы.

С той поры этому цветку приписывают защитные свойства. Калла бережет женщин, когда им грозят злые намерения, заговоры, ссоры и болезни. Благодаря белокрыльнику девушки находят выход из трудных ситуаций, обретают силы и разум, вот почему многие невесты выбирают каллы для своего свадебного букета.

Приметы и поверья

Мнение о каллах как о цветке смерти ничем не обосновано, это всего лишь предположение. Причиной его возникновения может быть традиция многих европейцев считать белый цвет цветом скорби и траура. Отсюда табу на дарение белых цветов женщинам пожилого возраста.

Магическому цветку также приписывают роль символа и оберега счастливого супружества. Каллы защищают семью от разногласий, нейтрализуют ссоры и неурядицы. Цветоводы относятся к этому растению с восхищением. Каллы отлично подойдут для букета на первом свидании.

Магические свойства белокрыльника заключаются и в защите дома от злых посетителей, беды, сплетен и сглаза. Вот почему не стоит говорить об этом хрупком и нежном растении как о символе смерти. Лучше наслаждаться тонкостью его ванильного аромата.

Комнатное растение белокрыльника, по приметам, дарит бодрость, одновременно успокаивая нервы и повышая иммунитет. Каллы помогут одинокому сердцу найти свою любовь.