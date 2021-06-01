 

В Ливии боевые дроны автономно атаковали людей – ООН

01.06.2021, 0:18, Новости дня
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В докладе говорится, что боевые дроны, такие как квадрокоптеры-камикадзе Kargu-2 турецкой компании STM, атаковали отступающих солдат генерала Халифа Хафтара, командующего Ливийской национальной армией.

“Смертоносные автономные системы вооружений были запрограммированы на поражение целей, не требующее связи между оператором и боеприпасами: по сути, это было полноценное применение механизма автономного режима наведения”, – сказано в документе.

Авторы отчета не представили полную информацию об инциденте, произошедшем в Ливии, поэтому неизвестно, были ли жертвы в результате атаки дронов.

Если подтвердится, что дроны убили людей, это будет первый случай использования автономного оружия на основе искусственного интеллекта для убийства, заявил специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн в колонке для The Bulletin.

Контекст:

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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