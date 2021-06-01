Литву и Польшу соединили “порталами”, через которые граждане могут общаться в реальном времени

Постройки имеют круглую форму и оборудованы большим экраном и камерой, что позволяет вести прямые трансляции между городами. The Verge отмечает, что они похожи на порталы из научно-фантастического фильма 1994 года “Звездные врата”.

Главная их задача – единство разных культур. На сайте проекта говорится, что окружение людей только теми, кто рядом и говорит на одном языке, дает людям комфорт и чувство стабильности. Вместе с тем это также ограничивает мировоззрение людей и пробуждает неуверенность по отношению к тем, кто находится за пределами близкого круга общения.

“Так легко поверить, что каждый из нас – волна, и забыть, что мы также океан. Давайте преодолеем это чувство разделения и станем пионерами единства”, – призывают авторы проекта.

Пока что “порталы” появились в литовском Вильнюсе и польском Люблине. В будущем в рамках проекта ожидается соединить аналогичными порталами Вильнюс с Рейкьявиком (Исландия) и Лондоном (Великобритания).

https://www.facebook.com/VilniusTechLF/videos/799953604249359/

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