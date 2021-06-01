Омелян написал заявление в НАБУ на Зеленского

“Подал в НАБУ заявление о совершении преступления Владимиром Александровичем Зеленским по хищению в особо крупных размерах средств налогоплательщиков в рамках президентского проекта “Большое строительство”, – написал бывший министр.

Он также заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского, “после дел о государственной измене и узурпации власти”.

В заявлении автор отметил, что текущий средний ремонт дорог в 2020 году оказался в два раза дороже, чем в 2019, а новых дорог, вопреки заявлениям высоких чинов, было построено менее 100 км. По мнению Омеляна, это обусловлено тем, что Зеленский действовал с “преступным умыслом массового расхищения бюджетных средств ради личного обогащения”.

Экс-министр утверждает, что в координационный совет “Большого строительства” Зеленский включил “особо приближенных лиц, которые содействовали принятию решений, направленных на непрозрачное финансирование дорожных работ по существенно завышенным ценам”. Объем убытков заявитель оценил в 25-40 млрд грн.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158677617843439

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Зеленский заявлял, что за год “было восстановлено дорог больше, чем за 10 лет” – по его данным, в 2020 году в Украине было построено и отремонтировано 4000 км дорог государственного значения.

По информации координатора программы “Большое строительство” Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,389 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но, по данным “Экономической правды”, всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн, и это рекордная сумма за годы независимости.

Бывший глава “Укравтодора”, ныне министр инфраструктуры Александр Кубраков утверждал, что средняя стоимость строительства 1 км дорог в 2019 году составляла 25,1 млн грн, а в 2020-м она снизилась до 20,6 млн грн,

Украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств, связанных с программой “Большое строительство”, сообщила в мае 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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