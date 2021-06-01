Польша и Литва введут санкции против Германии за посадку самолёта Ryanair

Спикер сейма Польши Збигнев Ястржембский обвинил немецкие власти в угоне самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и потребовал от них объяснений.

На фоне инцидента Польша и Литва ведут совместные консультации по введению против Германии секторальных санкций.

Самолёт Ryanair совершил вынужденную посадку в Берлине после того, как неизвестные по телефону сообщили о заложенной на борту бомбе. Польские власти расценивают это как угон воздушного транспорта, сопряжённый с угрозой жизни 1500 пассажиров авиалайнера. Также Збигнев Ястржембский напомнил Ангеле Меркель, что в прошлом Германия уже совершала преступления против человечества и аннексии территорий.

Лидеры Польши, Литвы, а также международно избранные президенты Светлана Тихановская и Хуан Гуайдо будут оказывать скоординированное давление на немецкие власти вплоть до полной остановки «Северного потока-2».

– Вполне понятно, почему правительство Ангелы Меркель совершает эти преступления. Все мы помним, кто служил в Штази в Дрездене до 1989 года. Уже тогда Россия заложила под немецкое правительство эту бомбу, которая теперь подрывает основы демократии и свободы в Европе. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы Германия стала международным изгоем и каялась совершённых преступлениях. Мы порвём её экономику в клочья секторальными санкциями и опустошим её золотовалютные резервы, увеличив собственные субсидии из немецкого бюджета втрое, – заявил Збигнев Ястржембский.

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