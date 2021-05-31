Рейтинг Зеленского вырос после майской пресс-конференции

Согласно данным исследования, которое проводили Украинский институт будущего и “Нью имидж маркетинг групп”, рейтинг Владимира Зеленского составляет 33%. За месяц он усилил свою поддержку на 5%. Рейтинг лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко вырос на 1% и теперь составляет 12%.

За экс-президента Украины Петра Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 17% из тех, кто определился и планирует голосовать. Сопредседатель “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юрий Бойко также ослабил поддержку – 13%.

Рост рейтинга Зеленского эксперты объясняют его недавними решениями. Например, антироссийский электорат положительно смотрит на задержание оппозиционера Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене.

Опрос проводился с 15 по 24 мая 2021 года. В исследовании приняли участие 2,4 тысячи украинцев. Стоит отметить, что в те дни общественность активно обсуждала пресс-конференцию Зеленского, посвященную итогам его второго года работы на посту главы государства.

Ранее выступление Владимира Зеленского на пресс-конференции проанализировал немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, президент Украины не понимает, что такое большая политика. Мол, лидер Незалежной вредит сам себе, делая громкие заявления.