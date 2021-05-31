Недавно обнаруженная африканская климатическая качалка стала движущей силой эволюции человека

Хотя общепризнано, что изменение климата повлияло на эволюцию нашего вида в Африке, точный характер этого изменения климата и его последствия до конца не изучены. Ледниково-межледниковые циклы сильно влияют на модели изменения климата во многих частях мира, а также предполагалось, что они регулируют изменения окружающей среды в Африке в критический период человеческой эволюции за последние ~ 1 миллион лет. Считается, что изменения экосистем, вызванные этими ледниковыми циклами, стимулировали эволюцию и расселение древних людей.

Статья опубликована в Труды Национальной академии наук (PNAS) на этой неделе бросает вызов этой точке зрения. Доктор Кабот-Бар и международная группа междисциплинарных сотрудников определили древние погодные условия, подобные Эль-Ниньо, как движущие силы основных климатических изменений в Африке. Это позволило группе переоценить существующие климатические рамки эволюции человека.

Прогулка под дождем

Доктор Кабот-Бар и ее коллеги объединили 11 климатических архивов со всей Африки, охватывающих последние 620 тысяч лет, чтобы создать исчерпывающую пространственную картину того, когда и где на континенте преобладали влажные или засушливые условия. «Мы были удивлены, обнаружив отчетливую климатическую« качель »с востока на запад, очень похожую на модель, создаваемую погодными явлениями Эль-Ниньо, которые сегодня глубоко влияют на распределение осадков в Африке», — объясняет доктор Кабот-Бар, руководивший исследованием. .

Авторы делают вывод, что влияние тропического Тихого океана на так называемую «циркуляцию Уокера» — пояс конвекционных ячеек вдоль экватора, влияющих на количество осадков и засушливость тропиков — было главной движущей силой этой климатической качели. Данные ясно показывают, что влажные и засушливые регионы смещались между востоком и западом африканского континента в масштабе времени примерно 100 000 лет, причем каждый из климатических сдвигов сопровождался крупными сменами флоры и фауны млекопитающих.

«Это чередование засушливых и влажных периодов, по-видимому, повлияло на распространение и эволюцию растительности, а также млекопитающих в Восточной и Западной Африке», — объясняет доктор Кабот-Бар. «Образовавшееся в результате лоскутное одеяло окружающей среды, вероятно, было критическим компонентом человеческой эволюции и ранней демографии».

Ученые стремятся указать на то, что, хотя изменение климата, безусловно, не было единственным фактором, определяющим раннюю эволюцию человека, новое исследование, тем не менее, дает новый взгляд на тесную связь между колебаниями окружающей среды и происхождением наших ранних предков.

«Мы видим много видов панафриканских млекопитающих, распространение которых соответствует выявленным нами образцам, и чья эволюционная история, кажется, связана с колебаниями между влажностью и сушей между восточной и западной Африкой», — добавляет д-р Элеонора Шерри, одна из соавторов. и археолог-эволюционист из Института истории человечества Макса Планка в Германии. «Эти животные сохраняют сигналы окружающей среды, в которой эволюционировали люди, и кажется вероятным, что наши человеческие предки могли быть подобным образом разделены по всей Африке, поскольку они подвергались одинаковому давлению окружающей среды».

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