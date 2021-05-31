 

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

31.05.2021, 23:34, Новости дня
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит восстановить авиасообщение с Россией. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса.

В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что РФ направит делегацию в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию РФ из Турции.



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