 

Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

31.05.2021, 23:34, Новости дня
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Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.

Ранее РФ продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.

Напомним, с 25 мая РФ возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

С 27 марта 2020 года РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.



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