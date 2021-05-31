Объем прямиком из 90х: 5 бьюти-трендов, которые будут популярны летом 2021

В сфере макияжа и причесок все время появляются новые бьюти тренды, которые заставляют девушек буквально сиять. Тенденции лета 2021 года достаточно разнообразные, поэтому каждая девушка сможет найти для себя идеальный вариант.

Блестящие тени для век, яркие губы, естественный блеск кожи, а также великолепные волосы – все это главные тренды красоты в этом году. Вот несколько самых популярных тенденций, на которые стоит обратить свое внимание.

Оранжевая помада

В связи с пандемией коронавируса нам пришлось носить маску, поэтому тенденции в сфере красоты несколько изменились и вместо ярких губ начали делать ставку на глаза и выбирать для себя более нейтральные тона помады. Однако летом 2021 года все изменится и в моде снова будут достаточно яркие оттенки помады.

Некоторые знаменитости уже выбрали для себя оранжевые оттенки. Этот цвет является практически универсальным вариантом и отлично подходит практически под любой тон кожи, как и красный.

Очень интересно и стильно смотрится оранжевый на основе желтого. Он отлично подходит к теплому оттенку кожи. Также интересным вариантом будет розово-коралловый апельсин, если вам нравится что-то более прохладное. Такие эффектные оттенки заставят просто сиять.

Объемные прически в стиле 90-х годов

Девушки с тонкими волосами могут выбрать для себя стильные и эффектные прически в стиле 90-х годов, чтобы выглядеть просто безупречно в совершенно любой ситуации. Чтобы придать волосам больший объем, можно завить их на бигуди или же уложить при помощи фена и расчески.

Важно придать объем на макушке и по бокам, чтобы волосы выглядели более пышными и красивыми.

Яркий и эффектный макияж для глаз в стиле диско

Тенденция диско подразумевает под собой все веселое, металлическое, красочное и блестящее. Это полная противоположность вариантам прошлого года и модная тенденция будущего.

Блестки на глазах, губах и лице выглядят достаточно ярко. Однако эта модная тенденция отличается тем, что она уместна не только лишь на вечеринках, но также и в офисе. Стиль диско можно легко вписать в совершенно любой создаваемый образ.

Есть множество различных способов того, как привнести блеск в свой макияж. Отлично будут смотреться серебристые или золотистые тона на веках и скулах. Можно сделать как более яркий, так и сдержанный мейк. Если нужен последний вариант, то стоит только нанести немного блеска во внутренний уголок глаза или же по линии роста ресниц.

Макияж без макияжа

Минимализм является той тенденцией, которую в последнее время мы видим буквально повсюду. Этот тренд на протяжении длительного времени будет оставаться актуальным и популярным. Такие проблемы, как розацеа или прыщи, являются индивидуальной особенностью внешности. Их не нужно стараться полностью замаскировать, нанося тонны косметики на лицо.

Сейчас большой популярностью пользуется тенденция «макияж без макияжа». Этот новый тренд подразумевает под собой то, что вместо тяжелых тональных основ нужно выбирать для себя легкий ВВ-крем и не стараться прятать индивидуальные особенности своей кожи.

Обнаженное лицо выглядит достаточно интересно, однако при этом очень важно поддерживать кожу в хорошем состоянии и не забывать о ее увлажнении.

Красочный лайнер

Эта тенденция достаточно актуальна на протяжении последних нескольких лет, однако в 2021 году она стала самым настоящим модным трендом.

Плавающие линии, контрастные цвета, двойной лайнер, омбре – все это выглядит просто невероятно и очень стильно.

Благодаря этой модной тенденции можно создать действительно уникальный, неповторимый и очень крутой макияж, который точно не оставить равнодушной ни одну девушку. Это отличный способ сделать глаза более выразительными.