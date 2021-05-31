От бактерий и плесени: рецепт универсального очищающего спрея для уборки с гвоздичным маслом

На прилавках специализированных магазинов большой ассортимент чистящих средств. Тем не менее героиня данной статьи предпочитает пользоваться средством, изготовленным самостоятельно. По ее словам, чистящий спрей очень эффективный и не уступает магазинным. Из каких ингредиентов и как его приготовить, узнаете из данной статьи.

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Примечательно, что у Лизл Элизабет по части уборки дома есть большой опыт.

Дело в том, что в Австралии она руководит клининговой компанией. Стоит отметить, что на ее аккаунт в TikTok подписано 130 тыс. человек. Женщина поэкспериментировала и создала довольно эффективное чистящее средство. Готовит она его всего из нескольких ингредиентов.

В небольшой миске сначала смешивает по одному стакану обычной воды и белого уксуса. Затем в емкость добавляет жидкость для мытья посуды (одну большую ложку).

После этого смесь для запаха обогащается эфирными маслами. Вы можете их комбинировать. Автор рецепта предпочитает аромат гвоздики и лаванды.

Теперь приготовленную смесь из емкости перелейте в пустой распылитель.

Все, универсальный спрей готов к использованию.

В заключение

Этот дезинфицирующий спрей идеально подойдет для удаления бактерий. Также с его помощью можно очистить поверхности от плесени.