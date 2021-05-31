Французские ученые изучали способность людей анализировать во сне

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31.05.2021, 23:28, Новости дня
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Французские ученые вместе со своими коллегами из Германии, Нидерландов и Соединенных Штатов провели исследование, целью которого являлось изучить способности обычных людей анализировать информацию во сне.

В частности, им удалось установить, что даже во сне человек способен реагировать на многие внешние раздражители, а также осознанно отвечать на простые вопросы и даже решать несложные математические задачи.

Коэффициент полезного действия невелик, но он все-таки есть, говорят ученые. Пребывающим во сне людям задавали вопросы, но получили правильные ответы только на 18 из ста пятидесяти. В исследовании принимали участие 36 добровольцев. Ученые надеются, что при помощи своих исследований им удастся создать действенные терапевтические методики лечения разных заболеваний.



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