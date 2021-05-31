“Еб…нина какая-то, бл…дь, из-за несчастного этого угля”. Bihus.info опубликовал новые записи переговоров Медведчука о поставках угля с оккупированных территорий

Записи датированы 2014–2015 годами. “И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже два месяца вел переговоры”, – говорится в сюжете.

В опубликованных разговорах основными собеседниками, предположительно, Медведчука выступают преимущественно тогдашний заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак, бывший министром энергетики РФ Александр Новак и помощник президента РФ Владислав Сурков. Также фигурирует “министр обороны ЛНР” Владимир Кононов.

В частности, на записях человек с голосом Медведчука говорит Козаку, что Украина будет покупать уголь у боевиков через фирму-посредника, которая потом будет продавать уголь “Центрэнерго”. Он также предлагает поставлять из Украины на оккупированные территории в качестве обмена на уголь продовольствие. На это в России ответили, что в ОРДЛО нужны деньги.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Также, по данным Bihus.info, Медведчук убеждал Кремль шантажировать Украину дефицитом угля. Кроме того, в расследовании говорится, что деньги боевикам за уголь с оккупированных территорий возила Служба безопасности Украины. Контролировал передачу денег сам Медведчук.

“После передачи денег боевики не отправили уголь в Украину – и перед вторым траншем Медведчуку пришлось просить Москву повлиять на своих марионеток”, – говорится в расследовании.

Bihus.info отмечает, что организовать поставки угля от “ЛДНР” было непросто. На записях человек с голосом Медведчука жалуется на это Козаку: “Как хочешь там, так и делай. Мне уже, бл…дь, я устал от этого, честно тебе говорю. Еб…нина какая-то, бл…дь, из-за несчастного этого угля, понимаешь. Тут уже люди больше потратились, чем могут заработать вообще априори”.

Однако, по данным журналистов, Медведчук не только занимался переговорами, но и зарабатывал на них, так как в цепочке посреднических фирм участвовали его предприятия – это принесло ему треть миллиарда гривен чистого дохода.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

В расследовании также фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – журналисты считают, что все происходило с его ведома. Они вспоминают, что президент публично признавал намерения закупать уголь на оккупированных территориях, и считают, что согласиться на это его уговорил Медведчук.

Сам Порошенко в комментарии проекту при подготовке выпуска подтвердил, что намеревался бороться с веерными отключениями из-за дефицита угля в стране в том числе и таким образом, но подчеркнул, что не помнит ни роли Медведчука в этом процессе, ни о каких компаниях могла идти речь. Он подчеркнул, что обсуждались исключительно “государственный интерес и государственные компании”.

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности, с Сурковым, который тогда курировал участие России в вооруженном конфликте на Донбассе. Участники разговоров обсуждают в том числе поставки электроэнергии из России в Украину.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

Bihus.info опубликовал записи разговоров Медведчука с российскими политиками и боевиками 17 мая. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожает уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщает ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”.

Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

24 мая Bihus.info опубликовал записи, которые объясняют историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии.

Медведчук назвал опубликованные записи его разговоров провокацией и “фабрикой фейков”.

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