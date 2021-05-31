КБ “Южное” подписало контракт на запуск украинского спутника

Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Isilaunch имеет соглашение с этой американской компанией, по которому уполномочена продавать услуги по выводу полезной нагрузки ракетоносителем Falcon-9.

“На сегодня уже осуществлен авансовый платеж. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв – январь 2022-го). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена”, – подчеркнул Уруский.

В КБ “Южное” добавили, что сейчас вместе с Национальным центром управления и испытаний космических средств завершают строительство спутника “Січ-2-30”.

https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/280016883823788

Контекст:

В феврале этого года Уруский заявил, что Украина готовится запустить на орбиту спутник “Січ-2-30” к концу года.

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос украинского спутника.

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в мае рассказал, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.

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