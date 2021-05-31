Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму, Донбассу и “Северному потоку – 2”

Глава государства сказал, что в новом формате нужно обсуждать не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возврат Крыма Украине.

По словам Зеленского, новый переговорный формат можно было бы объединить с нормандским.

“В нормандском формате нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции”, – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. За конструктивную позицию на переговорах глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Зеленский 16 апреля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться дорожная карта по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля этого года, Зеленский заявил, что “минский процесс должен быть более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого”. По словам Зеленского, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, “скорректировать” его. А второй – применить “какой-нибудь другой формат”. Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского “тревожным сигналом”.

—