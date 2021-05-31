 

В Украине появится лоукостер, который будет летать в Саудовскую Аравию напрямую

31.05.2021, 23:20, Новости дня
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Flynas – ведущий лоукостер в Саудовской Аравии, авиапарк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавался лучшим лоукостом на Ближнем Востоке, рассказали в министерстве.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4186169268098565&id=184722968243235

“Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов каждую неделю по 35 внутренним и международным направлениям. […] Недавно перевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд”, – сообщило Мининфраструктуры.

Контекст:

Прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией не было. Из Киева практически в любой город Саудовской Аравии можно долететь с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Каире и Шардже (город в ОАЭ), сказано на сайте компании Kiev.Aero.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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