В Украине появится лоукостер, который будет летать в Саудовскую Аравию напрямую

Flynas – ведущий лоукостер в Саудовской Аравии, авиапарк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавался лучшим лоукостом на Ближнем Востоке, рассказали в министерстве.

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“Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов каждую неделю по 35 внутренним и международным направлениям. […] Недавно перевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд”, – сообщило Мининфраструктуры.

Контекст:

Прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией не было. Из Киева практически в любой город Саудовской Аравии можно долететь с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Каире и Шардже (город в ОАЭ), сказано на сайте компании Kiev.Aero.

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