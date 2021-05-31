Стерненко присудили год условно, Шария лишили статуса беженца, Bihus выпустил новое расследование о Медведчуке. Главное за день

Апелляционный суд вынес приговор Стерненко

Одесский апелляционный суд снял обвинения с активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и признал виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и сообщил, что будет обжаловать приговор в Верховном Суде.

Литва лишила Шария статуса беженца, сообщили СМИ

31 мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что Литва аннулировала статус беженца, который украинский блогер Анатолий Шарий получил еще в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, а также объявила его персоной нон грата.

Сам Шарий заявил, что “впервые слышит” об этом, и будет ждать официального сообщения от Литвы. В то же время по данным редактора “Европейской правды” Сергея Сидоренко, Шарий уже обжаловал решение Литвы. Сидоренко отметил, что если суды примут решение не в пользу блогера, его пребывание в странах Евросоюза станет нелегальным.

Bihus.info опубликовал новые записи переговоров Медведчука

Проект Bihus.info опубликовал третью часть записей телефонных разговоров, на которой человек с голосом, похожим на голос главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука договаривается с Кремлем о поставках угля с оккупированных территорий в Украину. По данным журналистов, Медведчук не только занимался переговорами, но и зарабатывал на посредничестве в доставке угля.

Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму, Донбассу и “Северному потоку – 2”

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по оккупации Крыма, войне на Донбассе и газопроводу “Северный поток – 2”, который можно было бы объединить с нормандским.

Изоляция Беларуси усиливается.

Верховная Рада Украины планирует на этой неделе рассмотреть постановление о “признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности”. НАТО решил ограничить доступ миссии Беларуси в штаб-квартиру в Брюсселе. 3 июня вступят в силу санкции США против Беларуси, которые затронут в том числе белорусский нефтепром.

Тем временем власти Беларуси объявили, что временный вид на жительство за границей – “не основание для выезда” из страны. Ограничения на выезд были введены в конце 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о “запуске мобилизационного плана” и подготовке к новым массовым акциям протеста в Беларуси.

Россия намерена увеличить военное присутствие на границах с Украиной

Минобороны России собирается создать новые военные части на границах с Украиной и странами Балтии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищать союзников от агрессивных действий России. При этом он заявил, что Украину и Грузию не будут приглашать на июньский саммит НАТО.

В Украине могут ослабить карантинные ограничения

“Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления”, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На этих выходных в Украине от коронавируса прививали во всех регионах, вакцинация не проводилась только в воскресенье в Ровенской области. Было сделано 14 720 прививок, из них почти 5 тыс. – в центрах массовой вакцинации, куда можно прийти по записи в “Дії”. Ляшко пообещал нарастить темпы вакцинации в Украине в июне.

Зеленский поручил проанализировать и спрогнозировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции осенью.

Комаровский: Коронавирус никуда не отступает, он ждет удобной ситуации. Она придет в октябре

Суд по делу об убийстве пятилетнего мальчика, в котором обвиняют трех полицейских, близок к финалу

По делу об убийстве в мае 2019 года в Переяславе Киевской области пятилетнего Кирилла Тлявова состоялось уже 30 судебных заседаний, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктов. По ее словам, остается допрос обвиняемых, и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам.

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