Мнение: Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

Самолет летел из Дублина в Краков. 160 пассажиров вывели и проверили, взрывных устройств не обнаружили. Они отправились в Польшу на запасном борте спустя восемь часов

В Берлине экстренно приземлился следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Boeing 737 совершил посадку в немецкой столице 30 мая около 21:00 по московскому времени. Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. Издание отмечает, что на борту находилось 160 человек. По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Телеканал сообщил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего ему немедленно дали разрешение сесть в Берлине. По данным Bild, причиной стало сообщение о минировании самолета.

Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.

Как сообщили в Ryanair РБК, об угрозе экипажу сообщили немецкие диспетчеры. «Экипаж рейса Ryanair FR1901 из Дублина в Краков вчера был уведомлен немецким управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин», — заявили в авиакомпании, добавив, что задержка пассажиров составила около восьми часов.

Как пишет ирландское издание Irish Examiner, это не первая вынужденная посадка рейсов Ryanair в последние дни. 29 мая в Лондоне сел рейс из Кракова в Дублин после обнаружения в туалете лайнера записки, в которой говорилось о взрывном устройстве на борту.

https://www.rbc.ru/politics/31/05/2021/60b488cd9a79471c1a53eb0e – цинк

Разница лишь в том, что в Берлине с рейса никого не снимали. А так – если из-за сообщений о бомбе самолет сажают в Минске, это ужас-ужас, а если в Берлине, то ничего страшного. Двойные стандарты, такие двойные…

Впрочем, можно предвидеть, что в сообщениях о минировании лайнеров Ryanair обвинят Петрова и Боширова, которые таким образом заметают следы своей коварной операций по задержанию Протасевича.

PS. Кстати, вчера МИД Белоруссии заявил, что после осуждения белорусским судом, Сапегу могут выдать России, в том числе и для отбывания наказания. Но сначала ее должны судить белорусским судом. Сегодня ей предъявят обвинение.

PS2. Протасевича переправили в СИЗО КГБ Белоруссии, где он продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания на своих подельников.

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