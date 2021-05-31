Путин запустил серийное производство автомобилей Aurus в России
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Президент России Владимир Путин запустил в стране серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Их будут выпускать на заводе Ford Sollers в Елабуге.
Путин отметил, что это событие имеет большое значение как для автомобильной отрасли, так и для всей отечественной промышленности в целом. Глава государства выразил надежду, что производство машин также усилит экспорт высокотехнологичной продукции и усилит присутствие российской автомобильной продукции за рубежом, сообщает RT.
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