 

Для многодетных семей России хотят ввести единый статус

31.05.2021, 23:00, Разное
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С инициативой об унификации статуса многодетной семьи выступил председатель “Единой России” Дмитрий Медведев. Во время выступления на форуме “Большой семейный совет” он заявил, что многодетные семьи получают разные меры поддержки в зависимости от региона проживания. На данный момент субъекты РФ решают самостоятельно, является семья многодетной или нет.

Четкое унифицированное определение статуса многодетной семьи позволит гарантировать для них равные права независимо от региона проживания. Медведев уверен, что образцом могут стать правила, установленные в Москве. Сейчас многодетным семьям из столицы предлагаются конкретные меры поддержки, передаёт телеканал “Царьград”.



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