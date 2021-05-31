Ученые открыли новую генетическую форму БАС у детей

В исследовании 11 пациентов с загадочной медициной международная группа исследователей под руководством ученых из Национального института здравоохранения и Университета военной службы (USU) обнаружила новую уникальную форму бокового амиотрофического склероза (БАС). В отличие от большинства случаев БАС, болезнь начала поражать этих пациентов в детстве, прогрессировала медленнее, чем обычно, и была связана с геном SPTLC1, который является частью системы производства жира в организме. Предварительные результаты показали, что генетическое подавление активности SPTLC1 может быть эффективной стратегией для борьбы с этим типом БАС.

«БАС — парализующее и часто смертельное заболевание, которое обычно поражает людей среднего возраста. Мы обнаружили, что генетическая форма болезни также может угрожать детям. Наши результаты впервые показывают, что БАС может быть вызван изменениями в организме. метаболизирует липиды », — сказал Карстен Беннеманн, доктор медицины, старший научный сотрудник Национального института неврологических расстройств и инсульта (NINDS) Национального института здоровья и старший автор исследования, опубликованного в Природная медицина. «Мы надеемся, что эти результаты помогут врачам распознать эту новую форму БАС и приведут к разработке методов лечения, которые улучшат жизнь этих детей и молодых людей. Мы также надеемся, что наши результаты могут дать новые ключи к пониманию и лечению других форм БАС. болезнь.»

Доктор Беннеманн возглавляет команду исследователей, которые используют передовые генетические методы для решения некоторых из самых загадочных детских неврологических расстройств во всем мире. В этом исследовании команда обнаружила, что в 11 из этих случаев БАС был связан с вариациями в последовательности ДНК SPLTC1, гена, ответственного за производство разнообразного класса жиров, называемых сфинголипидами.

Кроме того, группа работала с учеными в лабораториях под руководством Терезы М. Данн, доктора философии, профессора и председателя УрГУ, и Торстена Хорнеманна, доктора философии, из Цюрихского университета в Швейцарии. Вместе они не только нашли ключи к разгадке того, как вариации гена SPLTC1 приводят к БАС, но и разработали стратегию противодействия этим проблемам.

Исследование началось с Клаудии Дигрегорио, молодой женщины из региона Апулия в Италии. Ее случай был настолько неприятным, что Папа Франциск лично благословил ее в Ватикане, прежде чем она уехала в Соединенные Штаты, чтобы ее обследовала команда доктора Беннеманна в Клиническом центре NIH.

Как и многим другим пациентам, Клаудии требовалось инвалидное кресло для передвижения и хирургически имплантированная трахеостомическая трубка для облегчения дыхания. Неврологическое обследование, проведенное бригадой, показало, что у нее и других было много признаков БАС, включая сильно ослабленные или парализованные мышцы. Кроме того, у некоторых пациентов в мышцах наблюдались признаки атрофии при исследовании под микроскопом или с помощью неинвазивных сканеров.

Тем не менее, эта форма БАС оказалась другой. Большинству пациентов диагноз БАС ставится в возрасте от 50 до 60 лет. Затем болезнь прогрессирует так быстро, что пациенты обычно умирают в течение трех-пяти лет после постановки диагноза. Напротив, начальные симптомы, такие как ходьба на пальцах ног и спастичность, появились у этих пациентов в возрасте около четырех лет. Более того, к концу исследования пациенты жили на 5-20 лет дольше.

«У этих молодых пациентов было много проблем с верхними и нижними двигательными нейронами, которые указывают на БАС», — сказал Пайам Мохассель, доктор медицины, научный сотрудник Национального института здравоохранения и ведущий автор исследования. «Что делало эти случаи уникальными, так это ранний возраст начала и более медленное прогрессирование симптомов. Это заставило нас задуматься о том, что лежит в основе этой особой формы БАС».

Первые подсказки были получены при анализе ДНК пациентов. Исследователи использовали генетические инструменты следующего поколения, чтобы прочитать экзомы пациентов, последовательности ДНК, содержащие инструкции по созданию белков. Они обнаружили, что у пациентов наблюдались заметные изменения в той же узкой части гена SPLTC1. Четыре пациента унаследовали эти изменения от родителей. Между тем, остальные шесть случаев оказались результатом того, что ученые называют мутациями de novo в гене. Эти типы мутаций могут возникать спонтанно, поскольку клетки быстро размножаются до или вскоре после зачатия.

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