 

«Как меня убивали»

31.05.2021, 22:40, Разное
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В Петербурге 2 июня журналистка Вера Челищева впервые представит свою книгу о юристе ЮКОСа Василии Алексаняне.

Фото: «Новая газета‎»‎

2 июня в Санкт-Петербурге, в магазине «Фаренгейт 451» (ул. Маяковского, 25) состоится презентация и обсуждение книги журналистки «Новой газеты» Веры Челищевой о юристе ЮКОСа Василии Алексаняне, в свое время отказавшемся пойти на сделку со следствием и погибшем в 40 лет от тяжелых заболеваний, большая часть которых была диагностирована во время заключения в СИЗО.

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В книге «Как меня убивали. История юриста ЮКОСа Василия Алексаняна» представлена не только хронология издевательств над героем, но и яркие воспоминания о нем друзей и коллег. Эта книга — повод поговорить о многом. О том, в каком состоянии находится российская судебная система, о методах российского следствия и конечно о том, что происходит в российских тюрьмах сегодня:

абсолютное бесправие арестантов и чудовищные условия, в которых приходится жить, работать и болеть осужденным…

На презентации также выступит предприниматель Наталия Верхова, отсидевшая полтора года в петербургском и московском СИЗО по «экономической» 159 статье и написавшая полную искренности, юмора и одновременно боли книгу советов о том, как не сломаться морально в местах лишения свободы.

В ходе презентации можно будет приобрести книгу Веры Челищевой «Как меня убивали. История юриста ЮКОСа Василия Алексаняна», а также другие книги издательства «Новой газеты»:

Михаил Горбачев «Наедине с собой»

Зоя Ерошок «Просто люди из просто жизни»

Майор Измайлов «ВоЙна и ВоЙна»

Павел Палажченко «Профессия и время (записки переводчика-дипломата)»

Вход на мероприятие свободный по регистрации. Магазин «Фаренгейт 451», ул. Маяковского, 25. Начало в 19.00.

По всем вопросам: [email protected]

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Источник: Новая газета



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