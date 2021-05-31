 

В Пензе спустя 13 лет судят мужчину за убийство 12-летней девочки

31.05.2021, 22:36, Новости дня
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В Пензе состоится суд над мужчиной, который уже отбывает срок за убийства и аферы, по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК России.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы… Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение РИА «Новости». Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление» и «Грабеж». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уточняется, что он уже судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Как сообщается, следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения – цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем.

Ранее сообщалось, что суд назначил убийце девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области пожизненное заключение в колонии особого режима.



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