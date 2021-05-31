 

Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» РФ и Белоруссии

31.05.2021, 22:36, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.

«Мы наблюдаем за тем, как РФ и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.

«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – сообщил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение РФ и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.



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