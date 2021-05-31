Сборная РФ досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге.

Основное время матча между сборными РФ и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фреден (9) и Виктор Олофссон (56). В овертайме команды отличиться не смогли. Победитель матча определится в серии буллитов, передает ТАСС.

Подопечные Валерия Брагина наберут как минимум 13 очков после шести встреч предварительного этапа, команда гарантировала себе место в четверке сильнейших команд группы А.

Напомним, в минувшую субботу сборная РФ обыграла Швейцарию в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге и единолично возглавила турнирную таблицу.