 

Сборная РФ досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

31.05.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге.

Основное время матча между сборными РФ и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фреден (9) и Виктор Олофссон (56). В овертайме команды отличиться не смогли. Победитель матча определится в серии буллитов, передает ТАСС.

Подопечные Валерия Брагина наберут как минимум 13 очков после шести встреч предварительного этапа, команда гарантировала себе место в четверке сильнейших команд группы А.

Напомним, в минувшую субботу сборная РФ обыграла Швейцарию в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге и единолично возглавила турнирную таблицу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Рада рекомендовала Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч в месяц

01.02 / Немецкое правительство с декабря не может объяснить ложную тревогу на базе Рамштайн

23.09 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

15.03 / В РФ 3,5 млн человек получили полную прививку от COVID

30.09 / Нефть подешевела на тревоге за спрос

04.09 / В США россиянина обвиняют в подготовке кибератаки на компанию Tesla

17.04 / На платформе Google Earth можно отследить, как менялась Земля последние 37 лет

02.01 / Боевики 1 января девять раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

11.08 / В мире технологий США при Трампе пошли китайским путём

10.08 / ФАС объяснила повышение цен на услуги ЖКХ в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика