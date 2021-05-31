Брак будет недолгим: знаки на венчании, которую принимают за недобрые звоночки

Венчание в церкви — светлая страница в жизни верующих. Но и с этим событием связаны приметы, часть из которых — не самые радостные, они предупреждают о проблемах в семейной жизни. О таких читайте далее.

Почему нельзя ронять кольца

Случайно упустить кольцо — не к добру. С давних времен наши предки знали, что это знак короткой супружеской жизни. И будет она негладкой.

Огонь перебросился со свечи

Если на фату, платье или любой другой свадебный атрибут случайно перебросился огонь со свечи, стоит готовиться к худшему. Это еще один признак того, что брак будет очень коротким. Скорее всего, он закончится печальными событиями (например, одного из супругов скоро не станет).

Не давайте свечи другим

Зажигать венчальные свечи должны сами молодожены, позволять делать это другим нельзя.

Использованные свечи ни в коем случае не выбрасывайте и тем более не отдавайте их кому-то. Их нужно сохранить и беречь как зеницу ока. Пока хранятся свечи, хранится брак. Они же наделяют женщину положительной энергией при родах.

То же самое касается рушника, на который становятся молодожены при входе в церковь. Его, как и свечи, надо хранить очень бережно.

Почему нельзя оборачиваться

Во время венчания ни в коем случае нельзя оборачиваться ни жениху, ни невесте. Нарушение запрета чревато тем, что жених и невеста (а то и сразу оба) будут жить прошлым, а не настоящим. Такой подход точно не приведет к счастью, брак скоро распадется, а скандалы в нем будут постоянным явлением.

Также не стоит допускать, чтобы во время венчания кто-то переходил дорогу паре — это недобрый знак., предвещающий измены.

Свеча горит быстро — плохой знак

Примета гласит: у кого во время венчания свеча горит быстрее, того из супругов не станет первым. И чем быстрее она истлевает, тем более скорым окажется уход.

Свеча горит с треском

Плохо, когда во время венчания свеча начинает трещать, и еще хуже, если от нее летят искры. Существует примета: как горит свеча — такой и будет жизнь молодоженов. И очень хорошо, если пламя спокойное, ровное, без темного дыма.

Венец снимать нельзя

Существует строгий запрет: на протяжении всего обряда венчания лучше не трогать руками венец, чтобы случайно не уронить его на пол. Снимать тоже нельзя, несмотря на то что он очень тяжелый.

Упавший венчальный венец — дурная примета. Она означает, что человек останется вдовцом.

Одна и та же дорога

Есть еще одна примета, сулящая неспокойную семейную жизнь. Она гласит: после венчания жениху и невесте нельзя возвращаться домой той же дорогой, которой ехали в церковь.