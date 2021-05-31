Акцентный аксессуар и фэшн-тренд лета: как носить много колец на одной руке (советы по стилю)

Кольца были частью культуры на протяжении нескольких веков. Многие считают, что каждый палец имеет достаточно сильное значение, связанное с личностью человека. Очень интересно выглядит несколько таких украшений на одном пальце. Этот модный тренд поможет украсить и разнообразить даже самый простой образ. Вот некоторые полезные советы, благодаря которым можно подобрать самое лучшее и оптимальное сочетание колец.

Эстетичное сочетание аксессуаров

Если нравится то, как выглядит несколько колец на одном пальце, нужно обязательно оставить пространство между украшениями, а также между суставами.

Специалисты в фэшн-индустрии рекомендуют не надевать более двух колец на один палец. Однако если кольца очень тонкие, то можно надеть сразу несколько украшений.

Сохранить единый стиль

Несмотря на то что сейчас совсем не обязательно, чтобы одежда соответствовала цвету подобранных аксессуаров, очень важно найти идеальную комбинацию, которая отлично будет сочетаться с оттенком кожи.

Не стоит бояться сочетать разные цвета камней на кольцах, однако при этом важно постараться сохранить один стиль. В остальном же вполне можно носить сразу несколько колец на одной руке и даже на одном пальце.

Сохранять пропорции

Можно носить красивые кольца, выполненные в разных стилях, создавая множество красивых комбинаций. Для этого нужно просто сохранить пропорции.

Если вы надеваете одно большое кольцо, то все остальные должны быть небольшого размера. Кроме того, желательно оставить один или пару пальцев свободными для сохранения баланса.

Сочетание с другими украшениями

Это еще один полезный совет относительно того, как можно носить несколько колец на одной руке. Нужно просто постараться сочетать их определенным образом вместе с цепочками и браслетами.

Это поможет создать очень хороший баланс. Не стоит бояться надевать большие кольца на большой или же средний палец. Они будут хорошо смотреться вместе с другими украшениями.

Выбор пропорции

Это один из самых полезных советов относительно того, как сочетать несколько колец на одном пальце.

Украшения должны быть пропорциональны размеру рук. Если руки достаточно маленькие, то от огромных камней лучше всего отказаться, так как они не слишком хорошо подходят.

Если все же нравятся камни, то стоит использовать один или два, чтобы несколько сбалансировать образ.

Также важно помнить о том, что нужно постараться составить максимально простой образ и сочетать кольца, выполненные в одной цветовой гамме.