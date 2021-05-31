Британские ученые рекомендуют горячие ванны не меньше, чем физические упражнения

Ученый из британского университета в Ковентри Чарльз Джеймс Стюард утверждает, что прием горячей ванны так же полезен для организма, как занятия физическими упражнениями.

По словам эксперта, эффект от данной процедуры так же высок, как от пробежки или поездки на велосипеде. Дело в том, что в горячей воде несколько повышается температура тела, меняется ритм сокращений сердца, интенсивность кровотока и т.д.

Британский исследователь подтверждает свои слова результатами экспериментов. Под его руководством также проводились длительные наблюдения за мужчинами среднего возраста, которые ежедневно посещали сауну. Установлено, что у всей группы примерно наполовину снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые отметили снижение склонности к деменции.