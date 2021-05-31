Российский эксперт пояснила, в чем состоит методика быстрого чтения

По словам известного российского тренера Дианы Ковалевой, обычный человек прочитывает от ста до двух сотен слов в минуту. Если вы опытный чтец, то показатель может вырасти и до трехсот слов.

Можно еще быстрее, говорит Ковалева. Однако человек при этом перестает понимать суть прочитанного. Тем не менее, потребность в быстрочтении сегодня ощущают очень много людей. В их число входят как студенты, так и ответственные работники разных отраслей, которым нужно прочитывать объемные документы в кратчайшие сроки.

Диана Ковалева утверждает, что при помощи особой методики быстрочтения, человек вполне способен прочитывать до тысячи слов в минуту без вреда для способности запоминать и обрабатывать информацию. Однако самостоятельно этому научиться практически невозможно.