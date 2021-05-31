Норвежские ученые объяснили, как предотвратить множественные смерти среди людей с нарушениями развития

Норвежские исследователи выяснили, что множественные смерти среди людей с нарушениями развития можно предотвратить. Риск преждевременного летального исхода у таких людей выше, если они живут не в семье, а в доме престарелых.

За последний год некоторые стали более внимательно следить за возможными симптомами болезни. Рассеянная головная боль – признак недостаточного сна или коронавируса? Зуд в горле и заложенный нос – аллергия, или настала очередь оказаться в статистике по количеству новых инфекций? Специалисты отмечают, что важно иметь возможность оценивать общее состояние и выражать симптомы словами. Это может помочь избежать более серьезных заболеваний и улучшить качество жизни.

Однако у людей с нарушениями развития данных навыков нет – согласно некоторым исследованиям, пациенты с подобными проблемами не могут полноценно брать на себя ответственность за собственное здоровье. Поэтому они часто сталкиваются с различными заболеваниями. Люди с нарушениями развития могут испытывать трудности с пониманием информации о здоровье, у них могут возникать сложности при общении с врачами, и они редко реагируют активно, когда появляются проблемы со здоровьем.

Люди, имеющие нарушения развития, умирают в среднем на 20 лет раньше по сравнению с другими людьми. Они подвергаются большему риску заражения вирусными инфекциями, психическими и неврологическими заболеваниями. У них часто бывает несколько сопутствующих состояний. Это означает, что такие люди могут страдать от нескольких заболеваний одновременно, например, эпилепсии, хронических или генетических болезней.

При более тяжелых нарушениях развития риск смерти в раннем возрасте выше, и среди детей с этим диагнозом выше уровень смертности. Это может быть связано со сложными проблемами со здоровьем, несовместимыми с долгой жизнью. Норвежское исследование, проведенное в период с 2001–2016 год, показало высокую частоту «преждевременной» смерти среди людей с нарушениями развития.

При исследовании 4000 смертей среди людей с нарушениями развития в наблюдаемый период треть смертей можно было бы предотвратить, в случае оказания медицинской помощи на более раннем этапе. Эти случаи преждевременной смерти особенно затронули женщин с отклонениями в развитии в возрастной группе 20-64 лет.

Удивительно, но риск преждевременной смерти выше, если человек с отклонениями в развитии живет в доме престарелых, а не со своей семьей, несмотря на то, что обычно в домах престарелых доступ к медицинскому персоналу лучше.

Эти результаты показывают, что необходимо уделять больше внимания состоянию здоровья людей с нарушениями развития. Уже в школьном возрасте целью обучения должно быть знакомство с телом и его функциями, а также развитие словарного запаса, достаточного для обозначения проблем со здоровьем.

Людям с нарушениями развития также нужна помощь на встрече, подготовленной врачом, чтобы они могли получить ответы на свои вопросы. Кроме того, исследователи рекомендуют ежегодные медицинские осмотры для людей с нарушениями развития, участие в программах скрининга, применяющихся к населению в целом, и обучение медицинских работников, чтобы они могли выявлять проблемы со здоровьем в целевой группе. Необходимы дополнительные меры, чтобы люди с отклонениями в развитии имели доступ к медицинским услугам, когда они нуждаются в них.

Источник: blogg.forskning.no