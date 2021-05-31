 

“Я не буду здесь сидеть до 2025 года”. Политзаключенный Выговский рассказал о суицидальных мыслях в тюрьме РФ

31.05.2021, 22:22, Новости дня
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“Меня пытали на Лубянке (на Лубянской площади в Москве находится здание ФСБ России. – “ГОРДОН”), меня даже расстреливали, я все прошел, меня этим не удивишь. Я пять лет сижу в бетонном подвале. Я уже ничего не боюсь и ничего не жду от жизни. И честно вам скажу: у меня возникают суицидальные мысли. Я не буду здесь сидеть до 2025 года”, – заявил он.

Отвечая на вопрос, как возможно самоубийство в условиях тюрьмы, Выговский отметил, что “все возможно, можно и лезвие достать”.

Украинец также рассказал, что разговаривал с тюремным психологом, однако это ему не помогло, так как у него очень низкая квалификация.

Контекст:

Выговского задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2014 года в оккупированном Россией Крыму по подозрению в “сборе и хранении сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну”. 

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом “Совершенно секретно”. Последние пять лет мужчина находится в колонии №11 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

17 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Выговский намерен объявить голодовку из-за плохих условий содержания в тюрьме. Администрация тюрьмы регулярно помещала его в штрафной изолятор, держала в холоде и снимала деньги со счета, куда родные украинца слали средства на продукты и предметы гигиены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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