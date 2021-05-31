Instagram изменил алгоритм работы после обвинений в предвзятости в вопросе конфликта в секторе Газа

На прошлой неделе издания BuzzFeed News и Financial Times сообщили, что группа сотрудников Instagram неоднократно обращалась с жалобами из-за автоматической цензуры пропалестинского контента. По данным Financial Times, сотрудники не считали, что цензура была преднамеренной, но один из них сказал, что “масштабное модерирование было предвзятым в отношении любых маргинализированных групп”.

Как оказалось, причина якобы цензуры была в алгоритмах работы соцсети – Instagram отдавал предпочтение оригинальному контенту, а не репостам. Во время конфликта в секторе Газа большинство пропалестинского контента были репостами, из-за чего Instagram показывал их пользователям реже, чем оригинальные посты.

Представители Instagram в ответ на обвинения в цензуре заявили, что не пытались намеренно скрывать пропалестинский контент, так как алгоритмы одинаково работают на любые репосты, независимо от их содержания. Однако соцсеть все же решила пересмотреть алгоритм работы Instagram и в одинаковой мере показывать как оригинальный контент, так и репосты.

Вместе с тем, представитель соцсети добавил, что Instagram по-прежнему считает, что пользователи хотят видеть больше оригинальных историй. Поэтому компания изучает, как сфокусироваться на оригинальном контенте с помощью новых инструментов.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной обострилось в начале мая. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинской группировки ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В Израиле погибли 12 человек, более 350 человек получили ранения.

В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и “Палестинского исламского джихада”, в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

По данным минздрава Палестины на 20 мая, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, из них 65 детей и 39 женщин. Около 1710 человек получили ранения.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Как сообщало издание Politico, США призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не проводить наземную операцию в секторе Газа и способствовали проведению переговоров между официальными лицами Египта и Израиля и представителями ХАМАС.

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