 

Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией. Летать могут разрешить не ранее июля – СМИ

31.05.2021, 22:22, Новости дня
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Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля, сообщил информированный источник “Интерфакса”.

Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидемической обстановки в стране, когда число заболевших снизится, отметил собеседник агентства. После принятия решения о возобновлении полетов, авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. 

По сведениям источника, полеты могут возобновить не ранее июля. 

Контекст:

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании – “Аэрофлот” и Turkish Airlines, отметило ТАСС.

Решение ограничить полеты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах. С 7 мая в Турции локдаун ужесточили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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