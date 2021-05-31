В ФБК назвали человека, слившего базу данных сторонников Навального

Сайт “Свободу Навальному!” был запущен 23 марта. В середине апреля команда политика сообщила об утечке электронных адресов с сайта. Зарегистрировавшимся там пользователям стали приходить письма с угрозами и личными данными, которые они на ресурсе не оставляли.

Кроме того, злоумышленники рассылали письма и работодателям россиян, которые были зарегистрированы на сайте. Как результат сторонников Навального начали увольнять. В частности, российские СМИ писали о массовых увольнениях в московском метрополитене.

Сотрудники ФБК выяснили, что утечка произошла через почтовый сервис Mailgun, который фонд использовал для отправки писем о верификации и подтверждения регистрации. К нему подключились, используя секретный API-ключ, который знают лишь несколько сотрудников ФБК.

Фонд проверил все IP-адреса, подключавшиеся к Mailgun по этому ключу, и выявил два подозрительных. Потом, как выяснили в фонде, с этих же IP-адресов в свою старую корпоративную почту ФБК заходил Горожанко, который до увольнения в 2019 году занимавшийся рассылками.

В ФБК предполагают, что Горожанко взломал их базу ради денег, так как до недавнего времени у него была задолженность по микрокредитам в размере 96 тыс. руб. Но уже в начале апреля он внес на свой счет наличными 1,2 млн руб.

В комментарии изданию “Бумага” Горожанко назвал враньем версию о своей причастности к утечке базы данных сторонников ФБК.

ВИДЕОВидео: Алексей Навальный / YouTube

Контекст:

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

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