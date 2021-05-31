 

“Готовы защищать союзников”. В НАТО ответили на планы России создать новые военные части на границе с Украиной и странами Балтии

31.05.2021, 22:22, Новости дня
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“Россия готова применить военную силу против соседей, например, Грузии и Украины. Это одна из главных причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность наших сил, в том числе расширило свои военные базы. Мы демонстрируем готовность защищать наших союзников”, – заявил генсек.

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Online pre-ministerial press conference #NATO #ForMin #DefMin

* @NATO HQ, Brussels https://t.co/7YYMhvsU9A

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 31, 2021

В НАТО видят, как Россия в последние годы вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе ядерное, отметил он.  

Столтенберг добавил, что НАТО не желает готовиться к наступлению и стремится применять исключительно оборонительные меры для достижения мира.

“Мы продолжим мирный и оборонительный подход в отношении России”, – резюмировал он. 

Контекст:

Заявление Столтенберга последовало в ответ на заявления минобороны России о планах сформировать в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Западный военный округ РФ граничит с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

По информации Столтенберга, возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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