Мнение: Операция “Данхаммер”

СМИ: спецслужбы Дании помогали американской разведке шпионить за европейскими политиками

Агентство национальной безопасности (АНБ) США годами шпионило за европейскими политиками, пользуясь сотрудничеством со спецслужбами Дании. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания DR, которая провела масштабное журналистское расследование совместно с рядом других европейских СМИ.

АНБ использовало сотрудничество с Датской службой военной разведки (FE) для перехвата данных с датских подводных интернет-кабелей, чтобы шпионить с 2012 по 2014 год за государственными лидерами, высокопоставленными политиками и чиновниками из Германии, Швеции, Норвегии и Франции. В их числе упоминаются канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер немецкой оппозиции Пеер Штайнбрюк (оба были в свое время кандидатами на пост канцлера).

По информации DR, руководство FE знает о шпионаже АНБ уже несколько лет. Почти сразу после того, как Эдвард Сноуден опубликовал информацию о массовой слежке американских спецслужб за мировыми лидерами, в FE была создана специальная рабочая группа из четырех хакеров и аналитиков, которые под кодовым названием «Operation Dunhammer» («Операция Рогоз») до 2015 года расследовали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности, чтобы АНБ не получило сведений о расследовании FE. Согласно источникам DR, важным выводом в докладе было то, что АНБ использовало сотрудничество с FE для шпионажа за политиками и чиновниками из соседних стран Дании, о чем в датских спецслужбах тогда не догадывались.

В ходе расследования выяснилось, что АНБ использовало специальную программу, чтобы отфильтровывать необходимую информацию из огромной базы данных с интернет-кабелей Дании, которую для АНБ собирали датские спецслужбы. АНБ использовало телефонные номера в качестве параметров поиска для извлечения данных политиков и чиновников. В итоге американские спецслужбы получали доступ к текстовым сообщениям, телефонным звонкам, а также интернет-трафику своих целей шпионажа, включая их поисковые запросы, переписки в чатах и сервисах обмена сообщениями.

Министр обороны Дании Трин Брамсен, назначенная на этот пост в июне 2019 года, была проинформирована о выводах секретного доклада в августе 2020 года.

https://www.kommersant.ru/doc/4837213 – цинк

В целом, конечно странные претензии к датским спецслужбам, которые предпочли сотрудничеству с БНД, сотрудничество с ЦРУ и АНБ.

Выбор был сделан в пользу сотрудничества с гегемоном, а не сотрудничества с спецслужбами неполностью субъектной страны. И уж не немцам датчан упрекать, так как они занимались тем же самым.

В этом собственно одна из главных проблем ЕС – он состоит из неполностью субъектных или полностью несубъектных стран, которые зачастую даже свои собственные спецслужбы не контролируют. Поэтому все разговоры о ЕС как о мощном субъектном игроке, который проводит самостоятельную политику и конкурирует с США, Китаем и РФ, так разговорвами и остаются. Роль ЕС – ехать в обозе американской политики.

Разумеется, как и в случае с предшествующими скандалами такого рода, данную историю попытаются замять и заболтать, дабы "не разрушать трансатлантическое партнерство перед лицом угрозы русских хакеров". А ведь представьте, что было бы, если бы скажем стало известно, что датская разведка предоставила СВР или ГРУ возможность для прослушивания Меркель или Штайнмайера. Как бы на это отреагировал ЕС или та же Германия.

Ну а то, что США прослушивают власти европейских "союзников" и сателлитов, это понимать надо – это все на благо свободы и демократии. А то вдруг выясниться, что канцлер Германии не демократ и хочет выйти из под американского контроля. Поэтому скандал в благородном семействе как обычно ограничится наказанием мелких стрелочников, вроде датских спецслужбистов, которые просто обслужили мирового гегемона. Тут стоит напомнить, что сама БНД также помогала АНБ следить за "европейскими партнерами".

Федеральная разведывательная служба страны (БНД) в течение нескольких лет шпионила за соседними европейскими странами по просьбе американского Агентства национальной безопасности (АНБ), утверждают источники Sueddeutsche Zeitung и радиостанции NDR.

Согласно утечкам информации из самой БНД, слежка, видимо, велась за канцелярией президента Франции, французским министерством иностранных дел, а также за Европейской комиссией.

Служба мониторинга БНД в Бад-Айблинге в Баварии также следила по просьбе Вашингтона за европейскими компаниями, проверяя, не нарушают ли они санкции, например в отношении Ирана.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал разведслужбу представить Бундестагу доклад по этому вопросу в кратчайшие сроки.

В связи с обвинениями в адрес БНД вокруг фигуры самого Томаса де Мезьера разгорается скандал.

https://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150429_germany_usa_spying – цинк

Как видим, европейские спецслужбы вполне себе рады обслуживать АНБ и шпионить за своими соседями по ЕС. Когда это всплывает в прессе, начинаются охи "Как же так?!", "Это же скандал!", "Господа, ну нельзя так!", каких-то стрелочников скармилвают общественному мнению и так до следующего раза. Уверен, что и сейчас, помимо Дании и Германии, спецслужбы некоторых государств-членов ЕС содействуют США в слежке за другими государствами-членами ЕС. Потому что без слежки в "трансатлантическом партнерстве" нельзя, а то еще разбегаться начнут.

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