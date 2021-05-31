 

Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву

31.05.2021, 22:02, Разное
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Сотрудник центра погоды “Фобос” Александр Синенков рассказал, когда в столичный регион вернётся летнее тепло. По словам специалиста, похолодание продлится недолго.

Синенков прогнозирует, что уже на текущей неделе установится сухая и малооблачная погода, а температура будет ежедневно повышаться. В четверг днём может потеплеть до 21 градуса, а в субботу и воскресенье – до 25 градусов. Однако при этом подует довольно быстрый северо-восточный ветер, сообщает Life.ru.



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