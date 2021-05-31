 

В Подмосковье мужчина зарезал жену с двумя дочерями и покончил с собой

31.05.2021, 22:02, Разное
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В подмосковном Щёлково местный житель жестоко расправился со своей женой и двумя дочерями. После этого он покончил с собой.

По данным следователей,
42-летний уроженец Таджикистана в ходе ссоры нанёс своей 40-летней супруге и дочерям, которым было 11 и 17 лет, множество ножевых ранений. Инцидент мог произойти ещё месяц назад, однако тела членов семьи нашли лишь после того, как жильцы многоквартирного дома почуяли неприятный запах от одной из квартир. Они вызвали правоохранителей, которые взломали дверь и обнаружили четыре трупа, сообщает “Радио 1”.



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