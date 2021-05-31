Мнение: Когда полиция убивает…

Центральный районный суд Новосибирска арестовал старшего лейтенанта полиции 38-летнего Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, впоследствии скончавшемуся…

Роковому выстрелу предшествовала погоня за «Тойотой», которая увеличив скорость, промчалась мимо поста ДПС. Через какое-то время машина с нарушителями все-таки остановилась и из «Тойоты» врассыпную выбежали несколько человек. Одного из них задержали инспекторы. Когда сбежавшие увидели это, то вернулись к иномарке и попытались отбить своего товарища (подробности).

А дальше произошла трагедия.

В маленький рабочий поселок Мошково, в окрестностях которого и произошла трагедия, перебросили выдвинули сотрудников Росгвардии и полиции. Чтобы не произошло то, что случилось в США? Когда там полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда, начались массовые протесты. В ходе которых погибли еще одиннадцать человек…

В апреле этого года присяжные вынесли вердикт, признав полицейского Дерека Шовина виновным в преднамеренном убийстве Джорджа Флойда. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, окончательный приговор будет оглашен в конце июня.

Конечно, погибший в США от рук полицейского Джордж Флойд не был ангелом. Как и Векил Абдуллаев, погибший от рук полицейского в России, не был ангелом. Полицейские ни в США, ни в России, не хотели убивать задержанных. Но убили. Хотя не было у них ни малейших оснований для убийства. Ни в США, ни в России не было непосредственной угрозы жизни полицейским…

В США убийство Джорджа Флойда обернулось суровым приговором. В России за убийство Векила Абдуллаева Александ Гусев получит максим два года лишения свободы. Именно столько предусматривает часть 1 Статья 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)…

Это справедливо?

На снимках:

погибший Векил Абдуллаев. Фотография отсюда.

момент ареста Джорджа Флойда 25 мая 2020 года

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