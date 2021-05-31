 

Мнение: Когда полиция убивает…

31.05.2021, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральный районный суд Новосибирска арестовал старшего лейтенанта полиции 38-летнего Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, впоследствии скончавшемуся…

Роковому выстрелу предшествовала погоня за «Тойотой», которая увеличив скорость, промчалась мимо поста ДПС. Через какое-то время машина с нарушителями все-таки остановилась и из «Тойоты» врассыпную выбежали несколько человек. Одного из них задержали инспекторы. Когда сбежавшие увидели это, то вернулись к иномарке и попытались отбить своего товарища (подробности).

А дальше произошла трагедия.

В маленький рабочий поселок Мошково, в окрестностях которого и произошла трагедия, перебросили выдвинули сотрудников Росгвардии и полиции. Чтобы не произошло то, что случилось в США? Когда там полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда, начались массовые протесты. В ходе которых погибли еще одиннадцать человек…

В апреле этого года присяжные вынесли вердикт, признав полицейского Дерека Шовина виновным в преднамеренном убийстве Джорджа Флойда. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, окончательный приговор будет оглашен в конце июня.

Конечно, погибший в США от рук полицейского Джордж Флойд не был ангелом. Как и Векил Абдуллаев, погибший от рук полицейского в России, не был ангелом. Полицейские ни в США, ни в России, не хотели убивать задержанных. Но убили. Хотя не было у них ни малейших оснований для убийства. Ни в США, ни в России не было непосредственной угрозы жизни полицейским…

В США убийство Джорджа Флойда обернулось суровым приговором. В России за убийство Векила Абдуллаева Александ Гусев получит максим два года лишения свободы. Именно столько предусматривает часть 1 Статья 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)…

Это справедливо?

На снимках:
погибший Векил Абдуллаев. Фотография отсюда.
момент ареста Джорджа Флойда 25 мая 2020 года

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Мнение: Канал КР (канал Рощина). Рестарт!

29.12 / Мнение: Почему ругать бизнес могут только лицемеры

20.05 / Android 12: Google представляет новый дизайн операционной системы и другие анонсы на Google I / O

08.07 / Мнение: Удар под Сокной. 07.07.2020

12.09 / Над Ватиканом засняли оранжевый дисковидный НЛО

20.05 / Предстоящий конкурент Mercedes-AMG EQS Teslaтрансмиссия ‘s Plaid

09.09 / Apple может разочаровать фанатов 15 сентября: iPhone 12 к презентации не готов

18.02 / Депутаты Госдумы просят выделить деньги на строительство апарт-отеля Аркадия Ротенберга

27.03 / Учёные: Диета на основе клетчатки положительно влияет на кишечник человека

04.08 / 155-килограммовая модель Тесс Холлидей заявила о разводе с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика