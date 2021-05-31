Tata Safari против MG Hector Plus — Руководство по покупке

Тата Сафари против MG Hector Plus

Вступление

Это битва модных шестиместных кроссоверов — оба дизельные, оба с механической коробкой передач и с дорожными ценами от 18,22 рупий, оба одинаково тяжелы для вашего кармана. Что интересно, и MG Hector Plus, и Tata Safari в значительной степени основаны на пятиместных кроссоверах, которые немного меньше по размеру и все еще довольно новые, если задуматься. В этом сравнении мы расскажем, какой ультрапрактичный шестиместный дизельный кроссовер стоит купить.

Представление

Производительность — вот где все становится немного спорным для нового Safari. В отличие от прочного старого Safari, которое было построено на шасси с лестничной рамой и имело полный привод в качестве опции, новый Safari основан на удобной для дороги монококовой конструкции Harrier, что означает, что он имеет только передний привод. Теперь некоторые могут возразить, что культовый бренд Safari превратился в еще один кроссовер, но новый Safari, как удобный семейный внедорожник для городских поездок, действительно сложно винить, особенно за его ходовые качества. Вы получаете 2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 168 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Весь этот крутящий момент передается на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, которая обеспечивает довольно прямое и легкое переключение. Сделайте все свои смены правильно, и вы сможете разогнаться до 60 км / ч с места менее чем за пять с половиной секунд и до 100 км / ч за 11,65 секунды.

Производительность (протестировано CarWale)

Тата Сафари Д МТ

MG Hector Plus D MT

0-60 км / ч

5,27 секунды

5,97 секунды

0-100 км / ч

11,65 секунды

13,17 секунды

У этого двигателя действительно много лагов, и вы можете почувствовать это, когда находитесь на высоких передачах на низких оборотах. В наших тестах на ускорение Safari потребовалось почти девять секунд для разгона с 20 до 80 км / ч на третьей передаче и более 11 секунд для разгона от 40 до 100 км / ч на четвертой.

Производительность (протестировано CarWale)

Тата Сафари

MG Hector Plus

20-80 км / ч

8,74 секунды

8,51 секунды

40-100 км / ч

11,43 секунды

10,85 секунды

Здесь мы хотели бы добавить, что Hector Plus приводится в действие тем же 2-литровым дизельным двигателем, а также имеет ту же шестиступенчатую коробку передач, что и Safari. Фактически, и Tata, и MG поставляют эту дизельную силовую установку Multijet от FCA, однако есть некоторые различия в доработке и ускорении.

В то время как двигатель Hector Plus заметно менее грохочущий и шумный по сравнению с Safari, сам автомобиль немного медленнее по прямой, разгон 0-100 за 13,17 секунды. Однако в испытаниях на ускорение MG оказался более отзывчивым из двух, поскольку он выдерживал более быстрое переключение передач.

Эффективность топлива

Мы протестировали Hector Plus на его топливную экономичность, и зарегистрированные нами показатели по городу и шоссе весьма впечатляют по размеру и весу. К сожалению, у нас не было нового Safari достаточно долго, чтобы провести его через тот же тест, поэтому мы будем сравнивать заявленные ARAI показатели экономии для этого сравнения. По словам Tata, новый Safari дает 16,14 км на литр, тогда как Hector Plus заявлен на 16,6 км на литр. И снова эти два автомобиля, оснащенные одним и тем же дизельным двигателем, будут реально обеспечивать одинаковый уровень экономии топлива. Так что никаких сюрпризов!

Внутреннее пространство

Передний ряд

Как в Hector Plus, так и в New Safari хорошая командирская позиция является обязательной. В обоих есть электрическая регулировка водительского сиденья, но в MG даже переднее пассажирское сиденье электрически регулируется. Что касается чистой громкости, Safari предлагает немного больше места. И хотя его основание сиденья немного короче по сравнению с MG, амортизация лучше, а само сиденье более удобное.

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Тата Сафари

MG Hector Plus

Фронт

Пространство для ног (макс. / Мин.)

860/620

880/660

Идеальное место для ног (77 сзади)

790

780

Запас (макс. / Мин.)

1000/960

970/920

Плечевая комната

1350

1360

Длина основания сиденья

500

550

Высота спинки

620

620

Ingress

770

800

Второй ряд

Тенденция продолжается при переходе ко второй строке. Здесь вы обнаружите, что сиденья Safari снова немного не хватает для поддержки бедер, но у вас действительно улучшенная поддержка, чтобы вам было удобно сидеть на месте. Для сравнения, задние сиденья Hector относительно плоские, хотя основание длиннее и у вас более высокая спинка. А если вы собираетесь водить автомобиль с водителем, в Safari есть нечто, называемое «режимом босса», который позволяет пассажиру второго ряда регулировать сиденье второго водителя, которое имеет рычаг сбоку для регулировки. Что еще более важно, у Safari больше места для плеч и головы, чем у Hector Plus, и это большой плюс, когда у вас есть все шесть сидений.

Измерения второго ряда

Тата Сафари

MG Hector Plus

Пространство для ног (макс. / Мин.)

970/720

1000/780

Идеальное пространство для ног (100 спереди)

800

780

Высота

970

920

Плечевая комната

1360

1300

Длина основания сиденья

500

540

Высота спинки

600

620

Ingress

840

800

Третий ряд

В обоих этих кроссоверах доступ к третьему ряду осуществляется либо через пространство между капитанскими сиденьями, либо путем опускания сидений среднего ряда. Это не простой опыт в обеих машинах, но Safari немного менее сложен благодаря дополнительному пространству для ног и лучшему входу. В обоих случаях вы получаете большой панорамный люк на крыше, который добавляет ощущение простора и воздушности, хотя Safari делает все возможное для третьего ряда с отдельными регулировками вентиляционных отверстий и элементов управления воздушным потоком. В целом, третий ряд как в Safari, так и в Hector Plus лучше всего можно охарактеризовать как вариант для аварийного сидения. Если сиденья второго ряда отрегулированы в удобное положение, то в третьем ряду довольно тесно.

Измерения третьего ряда

Тата Сафари

MG Hector Plus

Пространство для ног (макс. / Мин.)

900/670

700/500

Высота

8800

870

Плечо

1200

1250

Длина основания сиденья

470

400

Высота спинки

560

580

Ботинок

Что касается багажного отделения, то в любой машине не так много вещей, которые можно хранить, не сложив сиденья третьего ряда. Конечно, вы можете оставить себе мягкие сумки и рюкзаки, но не более того. Вы можете разделить и сложить сиденья третьего ряда, чтобы освободить гораздо больше грузового пространства. В целом, Safari и Hector Plus очень похожи, когда дело доходит до места для сидения, комфорта и пространства для багажника. Решающими факторами для многих покупателей могут быть и другие аспекты, такие как функции и оборудование для обеспечения безопасности.

Пыльник (3-м рядом вверх)

Тата Сафари

MG Hector Plus

Длина, ширина, высота

1120/350

1120/320

Высота загрузочной кромки

760

800

Высота загрузочной крышки

1860 г.

1970 г.

Ботинок (3-й ряд вниз)

Длина, ширина, высота

1000/990/900

1000/1020/410

Функции

Внутри и Hector Plus, и Safari получили мягкий пластик, обтянутый кожей руль и ручку переключения передач в топовых вариантах. Список оборудования также довольно длинный, с общими функциями, включая панорамный люк, электрически регулируемое сиденье водителя, климат-контроль, внешнее освещение, элементы управления на рулевом колесе и многофункциональную информационно-развлекательную систему.

Однако существует огромная разница в отображении на обоих автомобилях и в том, как информация доставляется водителю. В Hector Plus вы получаете 10,4-дюймовый вертикально расположенный сенсорный экран с зеркальным отображением смартфона и даже голосовыми командами Hinglish. 8,8-дюймовый широкоформатный дисплей Safari также имеет Apple CarPlay и Android Auto. Качество звука у Tata также лучше благодаря системе JBL с 9 динамиками, однако дисплей реагирует медленно и не так гладко, как у Hector Plus.

Что касается выдающихся характеристик, даже этот переднеприводный Safari поставляется с тем, что Tata называет системой Terrain Response System, которая позволяет вам выбирать между тремя режимами движения по бездорожью. Есть нормальные, грубые и влажные на случай, если вы когда-нибудь решите взять этот семейный кроссовер, ориентированный на дороги. Safari также получает электронный стояночный тормоз, в отличие от ручного ручного тормоза Hector Plus. Но на этом все заканчивается для Safari, потому что даже в самой верхней комплектации Safari не может конкурировать с Hector Plus, когда дело доходит до оборудования. MG снабдил его функциями, включая передние датчики парковки, камеру на 360 градусов, вентилируемые передние сиденья, беспроводную зарядку, электрически регулируемое сиденье второго водителя и многое другое.

Цена

Tata продает дизельную ручную версию Safari в семи различных вариантах по цене от 18,22 рупий за базовый вариант XE до 25,09 рупий за полностью загруженный вариант XZ Plus Adventure. С другой стороны, диапазон MG Hector Plus также начинается с 18,22 рупий за вариант Style начального уровня, в то время как самый дорогой вариант Sharp может быть вашим за 23,88 рупий.

Сравнение цен (на дороге)

Тата Сафари Д МТ

MG Hector Plus D MT

Вариант начального уровня

18,22 рупий

18,22 рупий

Вариант среднего уровня

22,56 рупий

21,74 рупий

Вариант верхнего уровня

25,09 рупий

23,88 рупий

Теперь заядлые фанаты сафари могут не разделять идею о переднеприводном мягком роутере, но факт остается фактом: эта новая модель — действительно хороший дорожный автомобиль, и это то, чего хочет большинство покупателей кроссоверов от своих поездок. Safari также хорошо заметен на дороге и немного больше места в этом сравнении, но отсутствие функций ставит его на второй план.

Hector Plus может не иметь такого же уровня доверия на улице, как Safari, но его ценностное предложение здесь намного сильнее. Вы получаете более длинный список полезных функций в каждом сопоставимом варианте, и это важный критерий для покупателей в этом сегменте.

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