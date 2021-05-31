 

Суд отменил приговор «омскому Мимино»

31.05.2021, 21:42, Разное
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…обвиняемому в убийстве соседа.

Омский областной суд отменил обвинительный приговор Вадиму Остапову, также известному как «омский Мимино», сообщает NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело в отношении Остапова отправили на пересмотр.

В марте Азовский районный суд Омской области приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остапова признали виновным в незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК), незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Кроме того, его обязали выплатить супруге погибшего мужчины 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Остапова также оштрафовали на 110 тысяч рублей в пользу государства.

Свою вину гражданин не признал.

«Новая газета» писала об этом деле. Омская полиция за один день раскрыла убийство, а также один эпизод преступления средней степени тяжести и один инкриминируемый эпизод легкой степени тяжести. В основу уголовного дела легли первоначальные признательные показания Остапова, который затем рассказал суду, что в ночь с 11 на 12 июля 2020 года к нему в камеру пришли оперативники и угрожали жизни семьи — жены и малолетнего сына.

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О том, как омская полиция убийство раскрывала

Летом 2019 года Остапова обвинили в убийстве соседа, водителя такси Алексея Чернышова, которое, по версии следствия, он мог якобы совершить из ревности. По версии суда, «мужчина достал из пакетов обрез ружья и нанес им водителю не менее шести ударов по голове, от которых последний потерял сознание. После этого нападавший направил обрез ружья в область головы потерпевшего и произвел выстрел, от которого пострадавший скончался на месте происшествия».

Ни на обрезе, ни в микроавтобусе не было найдено отпечатков и иных биологических следов Остапова. Кроме того, следы пороха отсутствовали на руках, волосах Остапова и в самой кабине микроавтобуса. Адвокат Ольга Якушева настаивала на том, что убийство было совершено вовсе не в микроавтобусе и что тело Чернышева в него перетащили. Кроме того, по мобильному телефону потерпевшего некто ответил на звонок после убийства. В это время Остапов был на приеме у врача, что подтвердили пять свидетелей.

Житель деревни Трубецкое Вадим Остапов известен как оппозиционер и человек, который организовал в своем селе бесплатные перевозки малоимущих жителей после того, как там сократили автобусное сообщение. Ространснадзор штрафовал его за перевозки без лицензии, а местные перевозчики угрожали расправой за благотворительность.

Источник: Новая газета



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