Эксперт отреагировал на призыв к металлургам вернуть государству 100 млрд рублей

«Налоговое урегулирование крупного бизнеса у нас отстает от рыночных реалий. Правительство действует по принципу: «Ребята, вы нас обманули, с вас сто миллиардов задним числом», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

«На внешнем рынке выросла цена на черные металлы. Российские производители черных металлов на внутреннем рынке убирали издержки, связанные с экспортом, и от этой цены начали высчитывать альтернативную стоимость. Скажем, вы поставляете в Европу сталь. Вы убираете затраты на экспортные пошлины и так далее, в итоге получаете альтернативную стоимость. В итоге, цена на черные металлы внутри страны стала расти. Прибыли были, потому что издержки росли не так быстро», – объяснил Константин Симонов.

По его словам, заявление Андрея Белоусова – выражение требований правительства РФ к производителям черных металлов: «У вас цена выросла – дайте нам больше денег». «В связи с этим к правительству РФ возникают вопросы на тему, почему правительство, которое занимается администрированием и урегулированием экономики, не закладывает модель роста цен на внешнем рынке в систему налогообложения. Правительство признает, что созданная им налоговая система не учитывает колебания цен на российский экспорт на внешних рынках. Аналогичным образом Андрей Белоусов выступал насчет девальвации рубля. Он сообщил Центробанку: «Вы заработали на девальвации, значит вы должны денег правительству». И что теперь делать металлургам? Их запрут в комнате и не будут выпускать, пока они из своих сверхприбылей не выплатят денег правительству на 100 или больше миллиардов рублей?», – отмечает Симонов.

«Мы имеем дело с налоговой системой, которая постоянно меняется и переписывается. Нефтяникам ранее обещали внятную и прозрачную систему налогообложения, однако каждый год эта система меняется и переписывается, а нефтяников обвиняют в том, что они – жадные жирные коты. Налоговая система не должна быть такой, что раз ты нефтяник или металлург, с тебя столько-то миллиардов рублей в год. Налоговая система должна учитывать вопросы налоговых юрисдикций, регистраций и так далее», – сообщил он.

Также, по словам Симонова, главный пострадавший от этих пертурбаций – конечный потребитель. Выросли цены на металлы и металлоконструкции – резко пошел рост цен на недвижимость, на этом рынке начал надуваться пузырь. «Кто в последние месяцы покупал квартиры по льготной ипотеке, поставлял стройматериалы, строил, тот и пострадал больше всех. Белоусову стоило бы подумать об этих людях. Но правительство действует в чисто советском стиле, ставя потолок цен на целый перечень продукции, начиная от нефти и металлов, кончая гречкой. Но цены на рынке расту, правительство никак не может запретить им расти. Поэтому имеем такое, что когда производитель на внутреннем рынке поднимает цены, правительство говорит: «Давайте нам сто миллиардов рублей со своих сверхприбылей», – заключил он.

Как информирует РБК, после заявления Белоусова о «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб. Минпромторг пригласил владельцев металлургических компаний обсудить рост цен на металл для госпроектов.

Напомним, председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин заявил, что правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает».